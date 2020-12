Muere el padre Alfonso Valadez; querido salesiano del Colmex

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Este miércoles falleció el padre Alfonso Valadez Venegas, quien era originario de la Ciudad de México, pero adoptado saltillense desde los años 80s, un sacerdote salesiano muy querido por la comunidad del Colegio México y del Intec Don Bosco.



El deceso ocurrió durante la madrugada y fue informado por la comunidad salesiana de Saltillo y Guadalajara y aunque no especificaron las causas de su muerte, trabajadores de la Institución aseguraron que no se trató de Covid-19, sin embargo no hay aún un pronunciamiento oficial.



El presbítero fue director del Colmex en el periodo de 1986-1992, pero también estuvo prestando servicios en San Luis Potosí y Guadalajara. En las próximas horas será cremado y se oficiará una misa en su honor en el Colegio México la cual se transmitirá en redes sociales, con horario por confirmar.