Muere el padre de Eminem

El padre de Eminem, Marshall Bruce Mathers Jr., falleció a los 67 años de edad, informó TMZ.Según vecinos, el progenitor del rapero sufrió un infarto y falleció en su domicilio, ubicado en Fort Wayne, Indiana.Mathers Jr. estuvo distante del rapero toda su vida, pues se separó de la madre del intérprete, Debbie, cuando este tenía 2 años de edad.En consecuencia, Eminem mostró resentimiento a las acciones de su padre en temas como "My Name Is" y "Cleanin' Out My Closet".