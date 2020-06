Muere el papá de Lupita Jones a los 87 años

Escuchar Nota

"Externamos nuestras condolencias a su esposa Doña María Dolores Garay, a sus hijos Gabriel, Rolando, Luis, Lupita y Jorge, y a sus nietos Gabriel, Ernesto, Fernanda, Rolando y Karla, así como demás familiares y amigos, deseándoles fortaleza y pronta resignación” se lee en la esquela de la Federación Mexicana de Charrería, a la que pertenecía.



Rolando Jones Islas, papá de, falleció el 21 de junio a los 87 años, según confirmaron varias esquelas, así como la propia ex reina de belleza a través de varias stories en las que reposteó las condolencias de organizaciones como Mexicana Universal, la Federación Mexicana de Charrería e incluso la esquela de su propia familia.Aunque no se han dado a conocer las causas de la muerte, de acuerdo con las esquelas, el papá de la actual directora de Mexicana Universal, Rolando murió en su natal Mexicali, Baja California.no se ha pronunciado directamente al respecto. “Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad”, escribió.Además de que dedicó su vida a promover la charrería en Mexicali, don Rolando fue una figura clave en la vida de Lupita Jones, pero no sólo como su hija, sino también como reina de belleza. Siempre creyó en ella y en su sueño de convertirse en la ganadora de un certamen de ese tipo.Según se puede leer en una biografía de la directora de Mexicana Universal en la página Smart Speakers : “Como anécdota de su nacimiento se ha sabido que su padre al momento de verla llegar a este mundo exclamó: 'ha nacido la primera Miss Universo mexicana’”.Lo haya dicho por amor o como profecía, lo cierto es que Lupita Jones efectivamente, se convirtió en la primera Miss Universo mexicana en 1991 en Las Vegas, Nevada.