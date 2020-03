Muere el primer perro diagnosticado con coronavirus

Escuchar Nota

Hong Kong.- El primer perro del mundo que contrajo el letal coronavirus murió el lunes en Hong Kong, tan solo días después de que lo dieron de alta y de que le permitieron volver a casa porque estaba libre de la infección.



De acuerdo con reportes, el can de raza pomerania, cuya dueña contrajo el Covid-19 el mes pasado, había estado en cuarentena en unas instalaciones del Gobierno, sin embargo, pudo volver a su hogar el fin de semana pasado.



Un portavoz del Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación de Hong Kong indicó a The South China Morning Post que la dueña del perro les hizo saber que este había muerto el 16 de marzo, y que no está dispuesta a que le sea practicada una autopsia para determinar la causa de su muerte.



El mes pasado, la mascota dio "débil positivo" al letal virus luego de que le hicieran pruebas nasales y orales, sin embargo, en dos exámenes que se la realizaron el 12 y 13 de marzo dio negativo, por lo cual le permitieron volver a casa.



De acuerdo con los informes, la dueña del can fue identificada como Yvonne Chow Hau Yee, quien fue infectada a finales de febrero, hospitalizada y dada de alta el 8 de marzo. Es altamente probable que el perro haya sido contagiado por los humanos a su alrededor.



Previamente, la Organización de la Salud (OMS) indicó que el perro de Yee es el único can que ha contraído el coronavirus hasta el momento.