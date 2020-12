Muere el profesor Sergio Reséndiz Boone

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila.- El destacado historiador, profesor, político priísta y conocedor de la cultura, Sergio Reséndiz Boone falleció este martes, luego de no recuperarse de un infarto cerebral y permanecer en estado grave varios días.



Semanas atrás, se complicó su estado de salud al tener problemas para expresarse, luego un neurocirujano le detectó un coágulo.



Desde el lunes antepasado, el profesor, quien era muy apreciado entre la militancia priísta de colonias y barrios, fue ingresado a una clínica, lo atendieron médicos especialistas, sin embargo, no logró sobrevivir.





En su larga trayectoria ocupó diversos puestos: fue director de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila (1981-1984), director de la Escuela Normal de Especialización, inspector de Escuelas Posprimarias, subsecretario de Actividades Cívicas del Gobierno del Estado durante el sexenio de Humberto Moreira Valdés, regidor, diputado local. El ex gobernador expresó su pesar por el lamentable deceso del docente.



Reséndiz Boone nació en Nueva Rosita en 1950 y dedicó su vida a la docencia impartiendo clases en diversos planteles públicos y privado. La política fue su otra gran pasión.



La Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila de Zaragoza, se une a la pena que embarga a familiares y amigos del profesor; la Asociación Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadística también hizo llegar sus condolencias.