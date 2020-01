Muere el sultán de Omán a los 79 años de edad

#ديوان_البلاط_السلطاني يصدر صباح اليوم نعياً فيما يلي نصه :

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ*ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي*وَادْخُلِي جَنَّتِي) إلى أبناء الوطن العزيز في كل أرجائه إلى الأمتين العربية والإسلامية وإلى العالم أجمع.

El sultán de Omán, Qabus bin Said al-Said murió estea los 79 años de edad, reportan medios locales.Nacido en 1940, ascendió al trono en 1970 con un golpe debin Said al-Said tuvo un largoen el cual implementó una política de modernización en su país.Fue durante su reinado que se puso fin al aislamiento en que sesumergido Omán.Ahora en reino enfrenta unpues la la línea sucesoria no está bien establecida.Con información de Excélsior y AFP