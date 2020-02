Muere el técnico Valdir Espinosa, campeón del Mundial de Clubes

Lamentamos profundamente o falecimento do nosso eterno campeão Valdir Espinosa. Muito obrigado por tudo, professor! Descanse em paz! https://t.co/gCk27oAadm pic.twitter.com/vEkL5b1EHP

É com muita dor e imenso pesar que o Botafogo de Futebol e Regatas comunica o falecimento do Professor Valdir Espinosa, aos 73 anos. Comandante do título Carioca em 1989, Espinosa exercia a função de Gerente Técnico desde dezembro de 2019. pic.twitter.com/yoPe40FNo5