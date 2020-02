Muere en baño de la Clínica 2

Escuchar Nota

Augusto Rodríguez | Ana Luisa casas, Saltillo, Coah.- La mañana de ayer un hombre fue encontrado sin vida en uno de los baños de la Clínica 2 del IMSS, donde presuntamente habría fallecido por causas naturales, lo que provocó la movilización de las autoridades.



Los hechos se registraron alrededor de las 7:30 horas en el nosocomio ubicado en el cruce de los bulevares Venustiano Carranza y Humberto Hinojosa, cuando un empleado de limpieza ingresó a uno de los sanitarios del área de urgencias y realizó el hallazgo.



Se trataba de un hombre de aproximadamente 58 años que estaba sentado en uno de los cubículos y que parecía estar inconsciente, por lo que de inmediato personal médico del hospital fue alertado de la situación.



Los médicos realizaron una valoración al individuo, confirmando que no contaba con signos vitales y que probablemente ya tendría varias horas de haber fallecido.



La identidad del hombre no pudo ser conocida, ya que se informó que se trataba de un indigente que vagaba por los alrededores de la clínica y que desde tiempo atrás dormía en la sala de espera, descartándose que fuera un paciente.



El indigente era “conocido de vista” por el personal médico, que le brindó atención en varias ocasiones aunque él no lo permitía, así como pacientes que acudían a cita continuamente. A menudo se le brindaban alimentos por personas que acuden a la clínica para ofrecer pan y café.



Según algunos empleados, el indigente ofendía a los familiares, pero después dejó de hacerlo, aunque tampoco socializaba. Llegaba por las tardes y usaba el fondo de la sala como refugio.



Elementos de la Policía Municipal se presentaron para tomar conocimiento del deceso, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado realizó los peritajes correspondientes.



Finalmente se ordenó el traslado del cuerpo hasta el anfiteatro del Hospital Universitario, donde le sería practicada la necropsia de ley para esclarecer su muerte, la cual pudo producirse por causas naturales.