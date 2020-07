Muere enfermera por Covid-19 y pierden su cuerpo

Escuchar Nota

"Mi madre, hermanos, esposo, primos, sobrinos y tíos quieren respuesta, y desean encontrarme. Justicia para que ésto no vuelva a ocurrir por una negligencia en el protocolo de entrega de cuerpos".



"En la madrugada el cuerpo fue entregado a otras personas sin identificación alguna, al parecer el cuerpo que presuntamente es el de ella fue incinerado, el tema aquí es que no hay manera de saber porque no hay ADN de cenizas, entonces, ahorita la indignación con el ISSSTE es muchísima porque ¿quién entregó un cuerpo sin identificación alguna sin un proceso de reconocimiento como tal?".



Según familiares, el cuerpo fue presuntamente entregado por error a otra familia, la cual lo incineró.Ante ello,A través de una cuenta de Facebook a nombre de Yessenia, familiares narraron el "calvario" que viven por no saber dónde está ella."Lamentablemente el día 26 de julio del 2020 perdí la batalla, fallecí a causa de la pandemia que está cambiando vidas en todo el mundo", señala la publicación acompañada de una fotografía de la mujer."Un familiar acudió al ISSSTE a reconocerme, pero se llevó la sorpresa de que mi cuerpo estaba desaparecido. Les dieron mil explicaciones, entre ellas una equivocación en la entrega de cuerpos, después les quisieron entregar unas cenizas de un cuerpo sin identificar, pero no pueden comprobar a mi familia que realmente soy yo".El texto describe a Yessenia como una enfermera dedicada a su labor que trataba con amor a sus pacientes."Ahora mi familia está viviendo un gran calvario, no saben dónde estoy, soy como una hija perdida. Mi familia quiere justicia, ¿a quién le van a llorar?", indica el mensaje.Norma Castorena Berrelleza, secretaria general de la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), exigió al ISSSTE esclarecer de forma inmediata el paradero de Yessenia."Exigimos que se esclarezca este caso de manera inmediata y que se le dé respuesta a los familiares de la compañera y que paguen lo que tengan que pagar en lo que se determine que esas cenizas eran de la compañera o que nos entreguen el cuerpo", expresó en entrevista con REFORMA.La dirigente sindical explicó que Yessenia Torres laboraba en la jurisdicción dos correspondiente al Municipio de Ojocaliente, a unos 30 minutos de la capital.Refirió que el viernes la enfermera fue diagnosticada con Covid-19 y un día después fue hospitalizada en la clínica del ISSSTE en la capital zacatecana por insuficiencia respiratoria."Estamos sumamente indignados porque la compañera era enfermera de base de una de nuestras jurisdicciones sanitarias, falleció el domingo en la noche y quedaron de entregar el cuerpo el lunes a las 7:00 de la mañana y cuando fueron por el cuerpo, el cuerpo no estaba", narró."Ya hablamos con el director que es el doctor René Padilla, únicamente nos dijo que ellos asumen los gastos y las consecuencias que esto genere, pero no saben qué pasó, así, literalmente no saben qué pasó", comentó."Es una negligencia y una responsabilidad, no es posible que no haya un sistema de entrega de cadáveres donde se identifique al cuerpo de alguna manera, con el nombre, con un número, con lo que sea, un reconocimiento de cadáveres, estamos muy molestos con la situación".La líder sindical afirmó que los familiares ya interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Zacatecas."Los familiares ya se presentaron a la Fiscalía para presentar una denuncia ante el ISSSTE, la funeraria y quien resulte responsable", puntualizó.