Muere estudiante del IPN mientras presentaba un examen

Una estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN) falleció durante la aplicación de un examen, sus compañeros afirman que por la negligencia de las autoridades de la casa de estudios, la joven murió.Los hechos ocurrieron el pasado 19 de marzo, alrededor de las 21:30 horas, durante la aplicación de un examen.La estudiante de Turismo, identificada como Viridiana “N”, presentaba un examen cuando repentinamente comenzó a sentirse mal.Sus compañeros relatan que la alumna de la Escuela Superior de Turismo del IPN; comenzó a mostrar palidez, dolor generalizado, falta de respiración, pérdida del conocimiento y convulsiones.Ante el hecho el profesor a cargo del grupo, sin saber cómo responder buscó a los médicos de la escuela; sin embargo, estos ya no se encontraban en la institución, ya que terminan su servicio a las 21:00 horas, pese que los alumnos asisten hasta las 22:00 horas a tomar clases.De acuerdo con información difundida en el grupo de Facebook llamado Comunidad EST, la subdirectora del plantel y más profesores no sabían como actuar ante un caso de esta magnitud, por lo que una estudiante tuvo que intervenir para practicarle los primeros auxilios a Viridiana “N”.Pese a la rápida intervención de la alumna del IPN a Viridiana “N”, la joven murió esperando los servicios de emergencia, los cuales también denuncian sus compañeros tardaron en llegar a la escuela una hora después de lo sucedido.“La directora y la sub solo estaban viendo y gritando, los demás profesores sólo gritaban que le pusiéramos algo en la boca…Yo intente salvarla, los profesores no siguieron ningún maldito protocolo” denunció Brenda AO en el grupo de Facebook de la Escuela Superior de Turismo.Esto en referencia a que autoridades de la institución publicaron un comunicando, confirmando la muerte de la joven dentro de un aula de Escuela Superior de Turismo del IPN; afirmando que ellos actuaron conforme a protocolo ante estos casos.