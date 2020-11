Muere ex alcalde de Copala, Guerrero en accidente automovilístico

Escuchar Nota

Guerrero.- La madrugada de este sábado, el ex alcalde priista de Copala, Nazario Damián Céspedes, murió en un accidente automovilístico al salirse de la vía federal Acapulco-Pinotepa Nacional, región de la Costa Chica de Guerrero.



Al lugar del accidente acudieron autoridades de la Guardia Nacional, Policía Municipal y la Policía Ministerial, quienes acordonaron la zona, hasta la llegada del personal del Servicio Médico Forense, y tras realizar las diligencias, ordenó el levantamiento cadavérico.



El ex edil emanado de las filas del PRI, murió al momento en que la camioneta en la que viajaba perdió el control y sufrió una volcadura.



Nazario Damián fue ex presidente municipal de Copala durante el trienio 2015-2018 también era el líder de la agrupación musical "Copalys", de la cual ni cuando fungió como alcalde dejó de cantar, en diversos eventos sociales.



Con información de Telediario