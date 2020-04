Muere forense tras contagiarse con cadáver de víctima de coronavirus

Escuchar Nota

"Según nuestro mejor conocimiento, este es el primer reporte sobre una infección por Covid-19 y muerte entre el personal médico en una unidad de medicina forense", expresaron sus autores, Won Sriwijitalai, del Centro Médico RVT de Bangkok, y Viroj Wiwanitkit, de la Universidad DY Patil (India).

"Hay pocas posibilidades de que los profesionales de la medicina forense entren en contacto con pacientes infectados, pero ellos pueden tener contacto con muestras biológicas y cadáveres", agregaron.



Un médico tailandés, en lo que se estima como el primer caso registrado de transmisión del nuevo coronavirus de un cadáver a una persona viva, publica RT El forense fallecido, cuya identidad ni edad han trascendido,según consta en una carta escrita el 20 de marzo y publicada el pasado sábado en la revista Journal of Forensic and Legal Medicine.Y añadieron que "actualmente,, ya que no es una práctica rutinaria someter los cuerpos a pruebas por Covid-19 en Tailandia. Sin embargo, el control de infección y las precauciones universales son necesarias".Además—la mayoría de ellos importados del exterior— en momentos en que el nivel de contagios locales era insignificante.El total de contagiados incluía al experto forense y a una persona que se desempeñaba como auxiliar de enfermería.Sriwijitalai y Wiwanitkit instan a todos los trabajadores forenses a usar equipos de protección similar al que emplean los médicos que tratan a pacientes por Covid-19, incluyendo trajes de protección biológica, guantes, gafas, gorras y mascarillas.Asimismo,propios de los quirófanos en las unidades de patología y forenses.