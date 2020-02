Muere George Steiner, prodigioso crítico literario

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El crítico literario George Steiner, considerado uno de los más influyentes del siglo XX y uno de los más reconocidos estudiosos de la cultura europea, falleció hoy a los 90 años, según confirmó su hijo David Steiner.



El también escritor de ficción y profesor fue el crítico del New Yorker entre 1966 y 1997, sucediendo a Edmund Wilson, según recoge The New York Times. En sus publicaciones el autor dio muestra de su bagaje cultural debido a las referencias literarias que incluía.



Nacido en Francia, en Neuilly-sur-Seine, el 23 de abril de 1929, el autor creció hablando francés, inglés y alemán, lo cual le permitió leer a los clásicos bajo la guía de su padre, quien era un judío que años atrás salió de Austria por miedo al antisemitismo.



Con el tiempo la familia se dirigió a Estados Unidos y fue que llegaron a Nueva York en 1940, donde asistió al Lycée Francais y se convirtió en ciudadano naturalizado en 1944.



El escritor estudió Literatura, Matemáticas y Física en Chicago y Harvard, doctorándose en Oxford en Literatura y Filosofía. Además ha ejercido la docencia en universidades de Stanford, Nueva York, Princeton y en Ginebra, Harvard y Cambridge.



Entre los reconocimientos que recibió está que fue miembro de honor de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias, de la Academia Británica, era doctor honoris causa de las universidades de East Anglia, Lovaina, Mount Holyoke College, Bristol, Glasgow, Lieja, Ulster y Durham. También era Caballero de la Legión de Honor francesa y ganó los premios Truman Capote y el Internacional Alfonso Reyes.



En 2001 George Steiner fue merecedor del Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. El discurso de recepción llevó por título "Los sueños son el campo neutral de las contradicciones".



A lo largo de su carrera como académico y crítico literario publicó más de 20 obras, desde HEidegger hasta el legado de Antígona y la tragedia griega en el canon occidental.



Entre sus libros están "Un largo sábado", "Fragmentos", "La muerte de la tragedia", "Tolstoi o Dostoievski", "Necesidad de música", "En lo profundo del mar", "Gramáticas de la creación" y "El Silencio de los Libros", entre otros.