Muere Gerardo Herrera, la voz que hizo la ‘Historia de una Canción’

En las primeras horas de este viernes, victima de un infarto, falleció el estimado y reconocido artista saltillense; Cantante,, quien desarrolló una importanteSu inesperado fallecimiento sorprendió y consternó a muchísima gente de nuestra ciudad, misma que no será la misma, sin su excepcional voz y su gran talento, sin ‘la historia de una canción’ que nos contaba todas las tardes, sin su sonrisa y amabilidad que le siempre le caracterizó, sin sus canciones que siempre estuvieron presentes en muy grandes eventos así como en las fechas importantes de numerosas familias saltillenses.Gerardo Herrera Ramírez, nació en Saltillo, el 18 de junio de 1953, hijo de don, una familia muy saltillense, de gente buena y comprometida con su ciudad, desarrollada en la cultura del esfuerzo.Cuando cursaba la educación primaria en la, Gerardo tuvo su primer acercamiento a la música, al inscribirse en la coral donde el maestro,le enseñó sus primeras canciones populares.En ese tiempo llegaba a su casa en forma gratuita el cancionero, con las canciones mas populares del momento de los músicos, compositores e interpretes de esa bella época, y Gerardo ‘se bebía’ toda la información que contenía, así como las letras de las canciones mas sonadas en la radio, principalmente de Agustín Lara.Su hermano Ricardo, al ver la facilidad de Gerardo en el aprendizaje de la música, le regaló su primera guitarra, de la cual nunca se volvió a separar, porque la hizo su religión, su compañera de vida, y el instrumento que le permitió no solo aplicar su talento, sino también el ir ganándose el aprecio y el cariño de mucha gente.Contaba con tan solo 12 años cuando se incorporó a su primer trio, con un muchacho al que apodabany con, cobraban 50 centavos por serenata, y les sobraba trabajo los días ’10 de Mayo’.En 1969, con tan solo 16 años, en latuvo la fortuna de conocer al compositor José de Jesús Morales, (autor de muchas bellas canciones como ‘Ahora y Siempre’ ), quien era maestro de canto de su hermano, influyendo aún mas su ya muy desarrollado gusto por la música.Pese a su juventud, Gerardo empezó a trabajar como cantante en varias peñas de la, entre otras : ‘, ‘por citar a algunas, y fue desarrollando una intensa carrera musical.En Saltillo en 1985 se unió con, entonces director artístico de lade la, y con, y juntos integraron el, con el cual realizaron giras a muy diferentes estados de la república, además de presentaciones fuera de México, entre ellas unas muy exitosas en, por citar algunas.Al inicio de, Gerardo Herrera fue invitado por su propietario el Licenciado, a integrarse con un programa musical al que llamo, mismo que mantuvo vigente hasta la presente semana, el cual también llevó a la televisión en esta ciudad, espacios en los que siempre promovió y apoyo al talento local.Don Gerardo deja un enorme legado a los saltillenses, no solo musical, también cultural e histórico, por sus libros ‘Historia de una Canción’, como locutor por su inigualable y excepcional voz, como amante de la música, bohemio de corazón, pero sobre todo como hombre de bien, como excelente hijo, esposo y padre, como un ciudadano ejemplar, por su enorme calidad humana y espíritu de servicio.Pero lo mas grande de nuestro querido Gerardo, fue que siempre supo ser un extraordinario amigo para quienes tuvimos el enorme privilegio de contar con su bella, valiosa y entrañable amistad, ¡ Gracias por tanto, estimado amigo ¡.A don Gerardo le sobreviven su esposa :