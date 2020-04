Muere Gus Rodríguez, actor, conductor y gamer creador de Club Nintendo México

Escuchar Nota

"Gracias por todo pá, te voy a extrañar mucho. Sabes que siempre fuiste mi mayor ídolo", escribió en Twitter el hijo de Gus.

Gracias por todo pá, te voy a extrañar mucho. Sabes que siempre fuiste mi mayor ídolo pic.twitter.com/aYt2AOG3bP — Javier Rodriguez (@GRA10) April 11, 2020

Mañana se cumplen 25 años del lanzamiento de #NintendoMania al aire. Qué hacemos para festejar @Elgusrodriguez ? pic.twitter.com/GIkOBeCaiX — Javier Rodriguez (@GRA10) March 25, 2020

Eres mi orgullo, mi inspiración y me encanta trabajar contigo. Feliz día pa @Elgusrodriguez pic.twitter.com/PG2Fxq2b89 — Javier Rodriguez (@GRA10) June 17, 2019

“Hoy murió uno d mis más grandes amigos y compañeros d vida. Mi cómplice, mi amigo, mi hermano. Creador d Armando Hoyos, entre otros personajes. Sin él no sería lo q ahora soy. Genio de la creatividad, pero sobretodo, un maravilloso ser humano. Te vamos a extrañar”, escribió Derbez en Twitter.

Hoy murió uno d mis más grandes amigos y compañeros d vida. Mi cómplice, mi amigo, mi hermano. Creador d Armando Hoyos, entre otros personajes. Sin él no sería lo q ahora soy. Genio de la creatividad, pero sobretodo, un maravilloso ser humano. Te vamos a extrañar @Elgusrodriguez pic.twitter.com/XeqLlc8Lh7 — Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) April 11, 2020

"Él era mi vecino, vivía en la otra cuadra, pero era una cuadra de 25-30 metros", relató. "Nunca fuimos amigos ahí, porque yo tenía 10-12 años, y él era un escuincle,tenía 7 u 8, además no lo dejaban juntarse con los malos de la cuadra", añadió entre risas.

"Trabajando en la publicidad me pidieron una convención y ahí tuve que hacer la creatividad para una onda de Batman y Robin, él salió de Robin, entonces escribí el show de la convención para vender el chocolate Azteca, hace muchos años", recordó.

"Fuimos a un show que estaba en el Fiesta Palace y ahí estaba Luis Ernesto Cano, gran comediante y gran creativo, yo trabaja mucho con él para hacer unas cápsulas para un banco. Entonces le dijo: '¿sabes qué, Eugenio? si quieres hacer el programa de La Movida que te está invitando Verónica, dile a Gus que te lo escriba'. 'Ah, claro -dijo Derbez-, tú fuiste el que escribió el del Azteca, ah, bueno, pues escríbetelo'. Escribí el show y ahí fue donde nació Armando Hoyos, en 1991, donde nació Julio Esteban, el que daba los horóscopos".

Al mal tiempo buena cara. pic.twitter.com/jiPkXzO3QW — Gus Яodríguez (@Elgusrodriguez) March 17, 2020

Es una lamentable noticia saber que Gus Rodríguez falleció mi más sentido pésame y mis condolencias a su familia, el mundo gamer siempre lo recordará. Q.E.P.D pic.twitter.com/Rr0j7lr7N0 — Garo (@Garoshapon) April 11, 2020

QEPD el maestro "Gus"

Mis condolencias a su familia y mi más sentido pésame a la comedia.

Ya te extrañamos, genio. — Franco Escamilla (@franco_esca) April 11, 2020

De verdad guardaba la esperanza de que hubiera un milagro, y saber que ya no esta..duele, duele en el corazón y el alma.. hasta siempre amado Maestro Gus Rodríguez.. Atesorare siempre los años que convivió conmigo y sus enseñanzas como persona, Gracias por dejarme ser su amigo :( pic.twitter.com/kmcF61UuJo — Leo Cruzaley (@leex2007) April 11, 2020

Descanse en paz el gran Gus Rodríguez, productor, creativo, guionista y responsable de las primeras generaciones de gamers mexicanos pic.twitter.com/4izRgJrjVo — Coronasimpson (@SimpsonitoMX) April 11, 2020

Muchos de los que aspiramos a escribir crecimos con la comedia de Gus Rodríguez, sus juegos de palabras, personajes y muy clavado en el corazón, su amor por los videojuegos.



Uno de mis favs:

METATARSO: Convencer al productor de que contrate a Ignacio López.



D.E.P., Maestro. — VickEsPueblo (@ZomVick) April 11, 2020

Falleció Gus Rodriguez, ese de Nintendomania, ese que alegraba los sábados de los niños de los 90s. pic.twitter.com/SsGeRaQIJS — Fabianzoid™ (@Freakaazoid) April 11, 2020

Adios Gus Rodriguez y gracias por contagiarme la pasión por los videojuegos. Ah! Y por tantas risas.

P.D. nos saludas a Iwata pic.twitter.com/ggnaQ7t8Qw — AZ (@AZbrawl) April 11, 2020

Las dos grandes obras por las cuales admiré a este hombre. Él no solo me hizo un gamer, sino también mantuvo mi gusto por el anime y el manga en momentos muy oscuros de los años noventas.



Descanse en paz Gus Rodríguez. pic.twitter.com/X1rJH2SbTw — Ryoga Skywalker (@ryoga_skywalker) April 11, 2020

Hoy se nos fue el más grande... Una leyenda viviente.



El inigualable Gus Rodríguez...

Hay personajes en la vida, que no deberían dejar de existir... El uno de ellos.



Q.D.E.P. Mi héroe...#NintendomanicoDeCorazón pic.twitter.com/P3PipIcgXX — Gamers México #QuédateEnCasa (@TheGamersMexico) April 11, 2020

En la FEMES lamentamos la pérdida irreparable de Gus Rodríguez, excelente ser humano, padre, abuelo y amigo, pionero del movimiento gamer en México y parte fundamental de la creación y consolidación de la FEMES. Le mandamos un abrazo a toda su familia, QEPD. pic.twitter.com/mHP907apal — Federación Mexicana de Esports (@femesmex) April 11, 2020

Se nos fue la inspiración de muchos que nos dedicamos a esto de cubrir videojuegos en latinoamerica. Un pionero y gran persona, con un grandisimo sentido del humor y aquel al que en mi niñez no me perdía para nada. Gracias por todo Gus Rodríguez. pic.twitter.com/VKBCY9SQrw — Alex P @ Midgar (@AlexCVJ) April 11, 2020

Maestro Gus Rodríguez, tu Nintendomanía y tu #ClubNintendo siempre estarán presentes en nuestra generación. QDEP. pic.twitter.com/GIUPfmtAmf — Vick González (@ElBick78) April 11, 2020

Hoy falleció Gus Rodríguez, el hombre que mes tras mes, durante casi 30 años, estuvo marcando la vida de millones de gamers en toda Latinoámerica, de parte de todos tus lectores, gracias Gus, Q.E.P.D #ClubNintendo #ElGusRodríguez pic.twitter.com/iilnzFi71x — Joel Molko Joestar (@molko_joel) April 11, 2020

, uno de los, guionista y productor de televisión, murió a los 59 años.Considerado como un maestro para los amantes de losfue el creador y conductor principal del programa, el cual fue transmitido enen 1995, y en el cual explicaba las novedades y trucos de los videojuegos de la franquicia Nintendo, además de hablar de sus consolas hasta ese momento comoEn el programa, que se transmitía los sábados por la mañana, también aparecía su hijo, así comotrabajó de la mano decomo narrador y guionista en los programas, en Televisa.El actor Eugenio Derbez lamentó la muerte de Gus Rodríguez, “mi cómplice, mi amigo, mi hermano”.conoció acuando ambos eran niños. Según recordó el guionista durante una entrevista para el programa, de Multimedios Televisión, vivían en el mismo vecindario, aunque nunca convivieron de cerca ni él se imaginaba que en el futuro trabajarían juntos.Años más tarde el mundo profesional los volvió a reunir. "Yo lo recordaba muy bien, él para nada se acordaba de mí", dijo antes de explicar cómo fue que coincidieron en un proyecto para promover un chocolate.Sin embargo, la mancuerna para los célebres personajes dese concretó gracias a la mediación de​Gus Rodríguez dirigió el programa, también en Televisa, y condujo los programas sobre videojuegos Power Up! Gamers, Zero Control, E-Sports de Zero Control, Retro Game y, en la actualidad, Game-Volution.era muy activo en las redes sociales, en las que compartía videos cómicos. Entre sus publicaciones más recientes,dio una entrevista en vivo de consejos sobre qué hacer en esta, debido a la emergencia por elEn Twitter, sus fans expresaron sus condolencias ante la muerte del creativo: