Muere hija de Babe Ruth a los 102 años

Julia Ruth Stevens, la última hija sobreviviente del miembro del Salón de la Fama, Babe Ruth, y defensora de su legado durante décadas, falleció a los 102 años, anunció su familia.Tom Stevens dijo el domingo que su madre murió el sábado por la mañana en una residencia asistida en Henderson, Nevada, después de una breve enfermedad.De acuerdo con sus deseos, sus restos serán cremados durante el entierro esta primavera en Conway, New Hampshire, donde solía vivir, dijo Tom Stevens.Stevens era parte de un círculo de residentes que leían libros en voz alta, según Murphy.A los 90 años, Stevens lanzó los primeros lanzamientos en los juegos de béisbol en todo el país, asistió a las ceremonias de inducción del Salón de la Fama en Cooperstown, Nueva York, y apareció en la Serie Mundial Anual de Babe Ruth Little League.Es autora de tres libros sobre su famoso padre."Mientras haya béisbol, el nombre de papá siempre será mencionado. Él era único en su clase ", dijo Stevens una vez. "Mi objetivo en la vida es mantener su nombre vivo. Fue un padre maravilloso y lo recuerdo así y no como jugador de béisbol ".Stevens fue adoptada por la estrella más grande del béisbol poco después de que Ruth se casara con su madre, Claire Hodgson, en 1929 cuando Julia tenía 12 años. Hodgson murió en 1976.Julia era la mayor de dos hijas adoptadas por Ruth. Dorothy Ruth Pirone, que era hija de Ruth de una relación anterior, murió en 1989 a los 67 años.Tom Stevens le dijo al Las Vegas Review-Journal en una entrevista a principios de este año que calificó a su madre como la hijastra de Ruth.Dijo que Ruth era compatible para proporcionarle a Julia una transfusión de sangre necesaria cuando fue hospitalizada cuando era una joven adulta."Ella dijo, en lo que a ella se refería, entre ser adoptada y la transfusión, 'soy su hija, punto'", dijo Tom Stevens.Babe Ruth se retiró en 1935, días después de jugar su último juego. Estuvo con los Boston Braves ese año después de protagonizar para los New York Yankees de 1920-34 y los Boston Red Sox de 1914-19.Ruth murió de cáncer a los 53 años en 1948."A veces me pregunto si la regla del bateador designado habría estado en vigencia cuando papá jugó, su carrera duraría mucho más tiempo y él habría pegado muchos más jonrones", dijo Stevens una vez. “Fueron sus piernas las que cedieron. Tenía problemas con las rodillas ".Stevens dijo que Ruth le enseñó a bailar y a hacer bolos y "no podría haber tenido un mejor padre que él".Hizo su último viaje al Yankee Stadium a los 91 años de edad en 2008 para despedirse de uno de los lugares favoritos de su padre, donde conectó muchos de sus 714 jonrones de carrera.Acompañada por su hijo y sus dos nietos, Stevens recibió una cálida bienvenida de la multitud antes de la derrota de Nueva York por 6-0 ante Cincinnati.La escritora de deportes de Nueva York apodó el estadio del Bronx como "La casa que construyó Ruth" y los Yankees retiraron al No. 3 de Ruth durante su 25 aniversario de la celebración del Yankee Stadium el 13 de junio de 1948, la visita final del gran bateador al estadio.Como dijo la hija de Ruth, la familia de Stevens, "tuvo muchas experiencias increíbles, que le complació compartir con ansiosos reporteros y fanáticos por igual. Hasta el final, estaba muy orgullosa de llamarlo "papá" y le encantaba particularmente recordar los eventos de 1934, cuando se fue de gira alrededor del mundo con sus padres "a Japón con un equipo estelar de grandes ligas.Le sobreviven su hijo, dos nietos y cuatro bisnietos, según la publicación de la familia en Facebook.