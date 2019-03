Muere hija de mujer que se dice descendiente de Dalí

Pilar Abel, la vidente que defendía ser hija de Salvador Dalí, no pasa por su mejor momento. Después de que el pasado año se tuviese que despedir de su madre a sus 88 años de edad, este martes su hija Elisabeth Martín Abel ha muerto a los 39 años en un banco de la plaza Calvet y Rubalcaba de Gerona.Los Mossos recibieron el aviso de que había una mujer en el banco a primera hora de la mañana pero no encontraron signos de violencia en el cuerpo sin vida de la hija de Pilar Abel. Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada, cuando llegaron Elisabeth Martín había fallecido, según adelantan medios locales.Los restos mortales han permanecido en el tanatorio local de Figueras, Gerona, hasta este jueves a las cuatro de la tarde, donde ha recibido sepultura siendo enterrada en el cementerio de Figueras. Irónicamente a muy pocos metros de donde también descansa Dalí.A estos fallecimientos se suma la sentencia que demostraba que no era hija de Salvador Dalí tras una prueba de ADN, obligándola a pagar tanto las costas como la polémica exhumación del conocido artista, que tuvo lugar el 20 de julio de 2018 en la cripta del Teatro-Museo de Figueres (Gerona). Los expertos del Instituto Nacional de Toxicología, tras cotejarlos con muestras de saliva de la mujer, concluyeron que "los resultados obtenidos permiten excluir a Salvador Dalí como padre biológico de Pilar Abel Martínez".La vidente aseguraba que su madre, Antonia Martínez de Haro, había tenido un "affaire" con el pintor cuando esta trabajaba como limpiadora de su hogar. "Mi madre me dijo que cuando Dalí la veía por la calle le preguntaba: '¿Es mi hija, no?', y me tocaba la cabeza. Ahora me dice que hay que llegar hasta el final porque esta es una historia de ella y mía", decía en una entrevista con ABC.