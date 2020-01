Muere hijo de Tolkien

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Christopher Tolkien, quien recopiló y editó los textos de su padre, J. R. R. Tolkien, sobre El Señor de los Anillos, falleció a los 95 años, informó la Sociedad Tolkien.



Nacido en Leeds, Reino Unido, el 21 de noviembre de 1924, se convirtió en el albacea literario de su padre, quien murió en 1973; luego editó y publicó el material inédito, que comenzó con The Silmarillion, en 1977, y concluyó con The Fall of Gondolin, en 2018.



Christopher se convirtió en profesor de inglés antiguo y medio, así como de islandés antiguo, en la Universidad de Oxford después de participar en la Segunda Guerra Mundial.



El presidente de la Sociedad Tolkien, Shaun Gunner, envió sus condolencias a Baillie, Simon, Adam y Rachel, la familia del hijo del autor de la saga.



“El compromiso de Christopher con las obras de su padre ha visto decenas de publicaciones editadas, y su propio trabajo como académico en Oxford demuestra su habilidad como erudito”, indicó.



Gunner resaltó su labor como editor de los textos de su padre, “millones de personas en todo el mundo estarán siempre agradecidas con Christopher por traernos The Silmarillion, The Children of Húrin, The History of Middle-Earth y muchos otros. Hemos perdido un tit·n y lo echaremos mucho de menos”.



Alistan grabación



La productora que prepara la versión televisiva de El Señor de los Anillos presentó al elenco del proyecto que empezará a grabarse en febrero en Nueva Zelanda.



Amazon Studios seleccionó para esta nueva versión a dos actores que participaron en Juego de Tronos, Robert Aramayo, quien dio vida a Ned Stark, y Joseph Mawle, quien personificó a Benjen Stark. El elenco incluye a Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark y Ema Horvath.



Los guionistas J. D. Payne y Patrick McKay dijeron que luego de un amplio estudio estaban “dichosos de revelar el primer grupo de brillantes intérpretes que participarán en la serie”.