Muere hombre con Covid-19 que intentaron abandonar afuera de un hospital

“Finalmente aquí la atención se brindó. Toda la situación que derivó de esto, de la atención médica se confirmó SARS-COV-2 y que lamentablemente fallece el día de hoy”, señaló Miguel Ángel Andrade, director general de Servicios Médicos de Guadalajara

Losde la, en la colonia Lomas del Paradero, de Guadalajara, intentaron persuadir en varias ocasiones a un par de hombres que llegaron en automóvil para que no abandonaran a uncon posibleenvuelto entre cobijas.Paramédica: ¿Es familiar tuyo?Hombre. Sí, sí, sí.Paramédica: ¿Y cómo me lo vas a dejar aquí?Hombre: Por eso dígame dónde lo dejo? Aquí es para que atiendan a la gente, ¿qué no?Paramédica: Pero no es de esa manera señor.Los hombres acusaban al personal médico de no brindarles ayuda, pese a que dicha unidad no atendía a pacientes con COVID.Hombre. ¡Ustedes son paramédicos, tienen que atender a las personas!Paramédica: ¿por qué no lo trajo desde antes? No es responsabilidad míaHombre: Apenas lo vi. Y le voy a ser bien sincero, yo estoy apoyando al muchacho para que no se muera. No es nada mío. Vea cómo está y no lo atiende usted.Después de varios minutos de discusión el hombre recibió atención médica, sin embargo, según informaron autoridades del Gobierno de Jalisco, tras ser trasladado a una unidad reconvertida para pacientes, esta madrugada el hombre de 55 años murió.