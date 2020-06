Muere hombre en pasillos del Hospital del ISSSTE de Comitán

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Un hombre falleció en el pasillo del hospital del ISSSTE de Comitán, luego de haber sido rechazado de otros centros de salud.



En un video que circuló en redes sociales la hija de la víctima, acusó a las enfermeras y médicos de no proporcionarle atención y de esconderse.



En la imagen de observa a la persona sobre el piso y tapado con una sábana, en tanto su hija acusa que la muerte de su padre fue por la falta de un tanque de oxígeno que las propias enfermeras y médicos le solicitaron.



La hija de la víctima dijo que su padre no falleció por Covid, sino por presión alta y la falta de oxígeno que no se le proporcionó en el hospital.



La Secretaría de Salud en la entidad, a través de un comunicado, dio a conocer que al ingresarlo el personal médico notificó que ya no presentaba signos vitales. La persona fallecida había sido atendida en un consultorio particular y los familiares indicaron que presentaba dolor de torax y brazo. Precisó que los familiares decidieron bajarlo de la camilla y poner el cuerpo en el piso y señalaron no estar de acuerdo con lo sucedido.



El hospital del ISSSTE de Comitán está habilitado como Clínica COVID, para atender a personas enfermas pro este patógeno.