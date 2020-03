Muere hombre por congestón alcohólica

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Un taxista de aproximadamente 54 años murió cuando se encontraba al interior de su vehículo, lo que movilizó a las corporaciones policiacas.



El hallazgo ocurrió minutos antes de las 17:00 horas cuando la esposa se percató que su esposo estaba en el interior de su unidad de taxi, pero no respondía lo que la alarmó y la hizo abrir el vehículo dándose cuenta de inmediato que no estaba respirando.



Al lugar ya se aproximaron paramédicos de la Cruz roja, quienes se encargaron de confirmar que ya no presentaba signos vitales y minutos más tarde arribaron las autoridades de la FGEa la calle Escuela de Trabajo y acordonaron el área mientras se hacen las investigaciones correspondientes para ordenar el levantamiento del cuerpo.