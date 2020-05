Muere hombre por Covid-19 tras recorrer 7 hospitales

Escuchar Nota

por Covid-19,durante toda una noche.Tras visitar siete hospitales en cinco alcaldías de la Ciudad de México; el recorrido, junto con la denuncia por saturación y negligencia, fue descrito por su sobrina, Jessica García, a través de su cuenta de Twitter.Jessica cree que su tío, un contador de 54 años,, de 46 años, quien falleció el 6 de mayo por Covid-19.Su tío médicoal mismo tiempo que en el de Pemex de Azcapotzalco, donde fue internado dos semanas antes de su muerte.El médicoy se aisló en su casa.El sábado 25 de abril,. El martes 28 sus síntomas agravaron.Tenía. Su familia llamó al teléfono de atención de Covid y los mandaron al Hospital Belisario Domínguez, en Iztapalapa, en la misma Alcaldía donde vivía. Eran las cuatro de la tarde.Ahí fue cuando comenzó su carrera desesperada., el papá de Jessica García.La abogada de 33 años, con coraje y llanto.En el Hospital "Belisario Domínguez", habilitado como Hospital Covid.Ahí les reclamaron que por protocolo debería de llegar en una ambulancia y que solamente atendían casos específicos. Se fueron al Hospital "Enrique Cabrera", en la Álvaro Obregón, pero la respuesta fue que a esa hora no había ningún médico especialista y que regresaran al día siguiente.Fueron entonces al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), en Tlalpan, a que les confirmaran que estaba muy grave, pero que no había camas. Le pusieron oxígeno y lo iban a dejar sentado en una silla hasta que se desocupara una. Así que lo sacaron y siguieron buscando.A las 23:49 horas, en su cuenta de Twitter, @1103Jessica, la abogada denunció: "Tengo un familiar confirmado por covid que ha dado vueltas más de 4 horas".Mientras su tío iba sin poder respirar en el auto de su padre de una Alcaldía a otra, ella revisaba la aplicación de hospitales disponibles y llamaba a Locatel. A parecer había disponibilidad en el Hospital Pediátrico de la Villa, en la Gustavo A. Madero, pero al llegar les dijeron que sólo admitían a niños. En el Hospital General de la Villa lo rechazaron por falta de disponibilidad.A las 2:30 horas del miércoles en Locatel les dijeron que había camas en el Hospital "Enrique Cabrera", de donde ya los habían rechazado.Casi a las tres de la mañana los recibieron en urgencias del Hospital General de Ticomán, en la Gustavo A. Madero, y le pusieron oxígeno, pero le dijeron que mejor buscara otro hospital, pues la lista de espera era muy larga. Finalmente, cerca de las nueve de la mañana Héctor Hernández fue admitido en el tercer hospital que habían visitado anteriormente.Su tío, un medicamento que les habían solicitado.A las cinco de la mañana del pasado luneso. Aunque la familia aún esperaban el dictamen médico, lo cremaron siguiendo el protocolo para los muertos por Covid-19.El número de muertos llegó el miércoles a los 4 mil 220 y el de casos, nada más los confirmados, ha superado los 40 mil."Otra cosa es la realidad", dice Jessica y se pone a llorar.La esposa y los dos hijos del médico internista Fernando Hernández se hicieron la prueba y salieron positivos, aunque son asintomáticos.Jessica García confía en que su papá, quien llevó al contador de un hospital a otro, no esté contagiado. Usó guantes, cubrebocas y careta."Se acaba de hacer la prueba el sábado, y estamos esperando", dice.