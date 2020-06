Muere hombre presa del cáncer de pulmón; su historia conmovió a saltillenses

Escuchar Nota

“Gracias a todas las personas por sus apoyos, mi esposo perdió su batalla. Mi gran guerrero, no hay palabras”, agradeció su esposa a toda la comunidad en redes sociales.

Tras una dura batalla contra el cáncer de pulmón que lo mantenía atado a tanques de oxígeno,a consecuencia de un paro cordiorespiratorio.Fue cerca de la 24:00 horas, que, por lo que pidió ser llevado de urgencias a un hospital.Su esposa,, por lo que optaron por trasladarlo en un vehículo particular, donde aparentemente ya no contaba con signos vitales., Nuevo León, donde será velado y posteriormente sepultado por familiares y amigos que permanecieron firmes a su lado aún y en la enfermedad.Su historia conmovió a la comunidad saltillense, quienes al conocer su caso no dudaron en brindar mensajes de apoyo, oraciones y aportaciones voluntarias económicas y en especie, uniéndose a su lucha contra el cáncer que este miércoles ha terminado.