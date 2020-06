Muere Ian Holm, actor de El Señor de los Anillos, a los 88 años

Escuchar Nota

"Es con gran tristeza que informo que el actor Sir Ian Holm falleció esta mañana a la edad de 88 años", indicó. "Murió en el hospital, con su familia y su cuidador", y agregó que su enfermedad estaba relacionada con el mal de Parkinson. "Encantador, amable y ferozmente talentoso, lo extrañaremos enormemente".

El emblemático actor británico,quien comunicó que el intérprete falleció en un hospital a causa de una enfermedad relacionada con el párkinson, publica RT , famosa trilogía en la que interpretó al hobbit Bilbo Baggins. "Lamento no verlos en persona, los extraño a todos y espero que sus aventuras los hayan llevado a muchos lugares, estoy encerrado en mi hogar hobbit, o Holm", dijo el actor.Holm, pero abandonó el teatro a mediados de la década de 1970, después de un caso severo de miedo escénico, sufriendo 'una especie de colapso' durante una actuación de 'The Iceman Cometh', en 1976.al interpretar al androide Ash en la película Alien: el octavo pasajero.Unos años más tarde,('Carros de fuego' en España y 'Carrozas de fuego' en América Latina), lo que. Posteriormente, Holm protagonizó películas como 'Time Bandits' ('Los héroes del tiempo'), 'Dreamchild' y 'Brazil', y en 1997, apareció como Vito Cornelius en The Fifth Element ('El quinto elemento').Asimismo,('El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo') y luego en el 2003 al profesor Terry Rapson en The Day After Tomorrow ('El día de mañana' en España, 'El día después de mañana' en América Latina).Bilbo no apareció en la segunda parte de la saga, Las dos torres, pero Holm regresó para la parte final, 'El retorno del rey', y actuó en la primera y tercera entrega de la trilogía 'El Hobbit', que se estrenaron en el 2012 y 2014, respectivamente.