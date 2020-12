Muere Jeremy Bulloch, quien dio vida a Boba Fett en Star Wars

Escuchar Nota

‘Me dan ganas de llorar, al anunciar que Jeremy Bulloch, ha fallecido. Que en paz descanse, leyenda. Nunca olvidaré todo lo que me has enseñado. Te amaré por siempre. Las convenciones no serán lo mismo sin ti. Que la fuerza te acompañe siempre’, expresó el actor.



El actor británico,, quien diera vida aen la primera trilogía de, falleció a los 75 años de edad., actor que interpretó al mismo personaje cuando era niño durante ‘Episodio II: Attack of the Clones’, informó el fallecimiento del actor en sus redes sociales., Inglaterra. Su carrera como actor inició cuando apenas tenía 17 años en el musical Summer Holiday de 1963. No obstante, fue con la producción The Newcomers de la BBC cuando ganó popularidad entre la audiencia del Reino Unido.Sin embargo, su participación más recordada llegó hasta la década de los ochenta, cuando apareció como el famoso cazarrecompensas Boba Fett en 'Star Wars: El Imperio contraataca'.