Muere joven defendiendo a su novia

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Alejandro 'C', de 28 años de edad, fue asesinado por defender a su pareja, Arlett, ante el acoso de cinco hombres que estaban bebiendo en las calles de Iztapalapa, en Ciudad de México.



La víctima, que había salido con ella a comprar algo para cenar, encaró a los hombres y sostuvieron un breve intercambio de palabras. Su pareja lo convenció de que siguieran caminando, pero cuando se alejaban, uno de los acosadores le disparó por la espalda, para luego escapar.



Arlett logró detener un taxi para que los llevara al hospital más cercano. En el camino apareció una ambulancia que los trasladó hasta la clínica Mardán, en Iztacalco, donde lo auxiliaron rápidamente. No obstante, Alejandro falleció a la mañana del sábado 8 de agosto.



Las autoridades aún investigan el caso. Es el segundo asesinato que se registra recientemente en Iztapalapa por defender a una mujer frente a acosadores. El primero se dio el pasado 25 de noviembre de 2019, cuando un ciudadano fue asesinado por defender a su hija frente a seis agresores, presuntos integrantes de la banda 'Los Benítez', en estado de ebriedad.



Los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que en el último año y medio fueron asesinadas 53.628 personas. Son, en promedio, 100 víctimas diarias.



En junio de este año, la violencia se intensificó en varios estados y se tradujo en el asesinato de un juez, balaceras, cadáveres arrojados en carreteras, fosas comunes con cuerpos no identificados, policías acribillados, detenciones de narcos, entre otros hechos.



Un estudio realizado por la organización mexicana de seguridad Justicia y Paz sitúa a cuatro ciudades del país como las más peligrosas del mundo, de acuerdo con los datos oficiales de homicidios registrados.



Con información de RT.