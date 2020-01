Muere joven en la Loma Linda

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Un hombre de 24 años perdió la vida en vía pública por causas naturales, esto cuando se dirigía a la tienda de abarrotes cercana a su domicilio ubicado en la colonia Loma Linda.



Los hechos ocurrieron a las 22:00 horas en la calle Jojoba, cuando vecinos se percataron que un joven se había desvanecido afuera de un negocio de abarrotes de nombre “Bufalito” y al acercarse vieron que no respondía por lo que decidieron marcar al sistema de emergencias 911 donde demoraron en mandar a los socorristas.



Después de varios minutos arribaron paramédicos de Cruz roja, quienes al intentar valorar la salud del hombre identificado como Alexis Alejandro Rivas Cuevas, confirmaron que ya no contaba con signos vitales y se procedió a dar aviso a las autoridades correspondientes.



El cuerpo quedó tendido sobre la banqueta y los socorristas lo cubrieron con una sábana blanca, ya que terminó justo a las afueras del local, lugar a donde apenas iba a ingresar para realizar su compra.



Mientras tanto la calle fue acordonada por elementos de la policía municipal, para que el personal de la fiscalia general del estado pudiera realizar los peritajes y posteriormente ordenar el traslado de los restos al Hospital universitario donde se le realizaría la necropsia de ley.



Por su parte vecinos señalaron que el joven era conocido como Alex y era diabético, por lo que esta enfermedad pudo ser el causante del fallecimiento, pero será en próximas horas cuando se confirme la causa de la muerte.



También señalaron que la ayuda por parte del personal del 911 se demoró en llegar ya que en diversas ocasiones se marcó para informar de la situación, pero no les parecía una situación delicada que requiriera una ambulancia a la brevedad.