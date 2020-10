Muere joven que cayó de 50 metros en Barranca de Guadalajara

Escuchar Nota

Jalisco.- Un joven cayó de 50 metros de altura en la Barranca de Huentitán, en Guadalajara, en donde perdió la vida por las lesiones sufridas por la caída, de acuerdo a los elementos de Protección Civil, el joven se encontraba subiendo cuando se resbaló y no pudó sostenerse de ningún sitio según la dependencia.



El hecho se registró la tarde de ayer cerca de las 7:00 pm horas, cuando la Unidad de Coordinación de Protección Civil de Guadalajara recibió el reporte de la situación, por lo que los elementos arribaron al sitio para brindar apoyo de rescate al hombre de 24 años que señalaban había caído de una gran altura.



"El día de ayer a las 19:20 hrs fuimos informados vía telefónica, sobre una persona que había caído en la Barranca de Huentitan ingresando por la Calle de Belisario Dominguez, por lo que de inmediato acudieron oficiales a prestar el apoyo", compartió la dependencia en sus redes sociales.



Al arribar al sitio los elementos de Protección Civil de Guadalajara son informados que el joven cayó de una altura aproximadamente 50 metros de altura, por lo que proceden a realizar los trabajos para realizar el rescate, usando un sistema de cuerdas para poder llegar al hombre que se encontraba a gran distancia.



Asimismo, señalan que al llegar al punto en donde se encontraba el joven se informó que el sujeto no reportaba signos vitales, pues a causa de las lesiones ocasionadas por la caída perdió la vida, luego de subirlo a un área estable el cuerpo fue entregado a los elementos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, cerca de las 23:00 horas para continuar con el procedimiento correspondiente.



"Lamentablemente a 50 metros de profundidad se encontró a un masculino de 24 años, mismo que ya no contaba con signos vitales, presentando múltiples lesiones en su cuerpo. ", compartió la dependencia a través de su cuenta en Twitter.



El trabajo de rescate se realizó por parte de los elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Guadalajara en conjunto con los oficiales de la Policía de la ciudad, de acuerdo a la información brindada.







