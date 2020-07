Muere Juan Marsé, un escritor clave de la moderna literatura española

Escuchar Nota

Ha muerto Juan Marsé, y en Barcelona nos sentimos como si nos hubieran arrancado un pedazo de nuestra alma. Nuestro compromiso es seguir luchando para que la Barcelona de los barrios que tan bien retrató y amó, no muera nunca.

Mi más sentido pésame a sus personas queridas. pic.twitter.com/imEFqR8KEG — Ada Colau (@AdaColau) July 19, 2020

"El amante bilingüe", "El embrujo de Shangai" o "Rabos de lagartija", publicada en 2000, ganadora de los Premios Nacional de Narrativa y el de la Crítica, lo convierten en uno de los novelistas españoles más importantes.



El escritor, guionista de cine y periodista Juan Marsé , figura clave de la literatura de las últimas décadas en España,Con él, desde el realismo social y la ironía.Marsé (Barcelona, 1933)A lo largo de su trayectoria literariacomo el Planeta o el Nacional de Narrativa.(agricultores) establecidos en el barrio barcelonés de Gracia y a ella debe el apellido que le ha convertido en uno de los autores más reconocidos en la escena literaria española.y muy joven hace sus primeras incursiones en el mundo literario, en concreto con cuentos y relatos. En 1958 gana el Premio Sésamo de Cuentas con "Nada para morir".La dedicación exclusiva a la literatura tardaría aún., traductor de películas, guionista y como ayudante de laboratorio en el Departamento de Bioquímica del Instituto Pasteur, donde conoció al biólogo Nobel Jacques-Lucien Monod, de ideología comunista y cuyo ejemplo siguió, afiliándose en Francia.Militó en dicho partido durante cuatro años. Según declaró: "Me hice del Partido Comunista de España en París no por Monod, sino porque era el único que hacía algo contra (el dictador Francisco Franco). Luego me separé por una cuestión de intransigencia".Sería en 1965, gracias a la obra "Últimas tardes con Teresa", cuando Marsé acabó consagrandose.En los setenta editó "La oscura historia de la prima Montse" (1970) y "Si te dicen que caí" (1973), un relato a modo de crónica de la Barcelona de posguerra que recibió el Premio Internacional de Novela de México, no publicada en España hasta 1976 por la censura franquista y adaptada al cine por el director Vicente Aranda en 1989., y no sólo por haber colaborado en varios guiones, sino porque muchas de sus novelas fueron adaptadas a la gran pantalla.También trabajó de periodista, en la revista "Art-Cinema", como redactor jefe de "Bocaccio" y "Por favor".