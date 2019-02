Muere jugador de futbol soccer tras chocar contra tráiler

La comunidad paseña se encuentra conmocionada tras la noticia de la muerte de Frank Briones, jugador de El Paso Coyotes quien falleció la noche del martes al chocar contra un tráiler. El Diario de Juárez El accidente se reportó alrededor de las 8 de la noche en la autopista César Chávez Highway, a la altura de la salida Zaragaoza.Los reportes preliminares indican que Briones de 28 años, circulaba rumbo al Este cuando se estrelló contra la parte trasera del tráiler.Por lo que la autopista fue cerrada por alrededor de cinco horas, mientras la Unidad Especial de Tráfico (STI) de la Policía de El Paso (EPPD) realizaba el peritaje correspondiente.Felipe González, dueño del equipo se dijo consternado por la noticia y aseguró que no puede creer lo ocurrido ya que hacia menos de una semana cuando lo vio antes de que partieran a su partido contra el equipo de Ontario.“Yo los vi el jueves y anoche que me avisaron me quede en shock”, dijo González a El Diario de El Paso.González indicó que Briones tenía alrededor de un mes y medio en el equipo y siempre demostró su compromiso y ganas de triunfar.“El estaba primero en un equipo de una categoría inferior que se llama los Cuervos, pero gracias a su gran desempeño lo subimos a los Coyotes y siempre lo veías con una sonrisa y con mucho animo”, relató.Por su parte EPPD indicó que las causas del accidente, que le costó la vida al jugador siguen bajo investigación.