Muere la hermana de Louis Tomlinson

De acuerdo con información de TMZ, Félicité la hermana menor de Louis Tomlinson, ex integrante de One Direction, fue encontrada sin vida en su casa en Londres.Los reportes preliminares señalan que la joven de 18 años tuvo un ataque al corazón, logró pedir una ambulancia y fue atendida por los paramédicos, sin embargo, estos no pudieron reanimarla después de varios intentos.Las fuentes citadas por TMZ señalan que Félicité no tenía antecedentes de padecer alguna enfermedad cardíaca, incluso recalcaron que la joven había dejado de fumar y de beber alcohol.La hermana de Louis Tomlinson era influencer en Instagram y diseñadora de moda, que planeaba lanzar su línea de ropa bajo el sello de Fizzy. El sitio británico The Sun informó estaba entre sus planes publicar un libro de poesía.