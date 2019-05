Muere la hija del baterista de Slipknot a los 22 años

Ver esta publicación en Instagram 5 MONTHS Una publicación compartida por Gabrielle Crahan (@crahang6) el 15 de May de 2019 a las 2:19 PDT

La hija menor de Shawn Crahan, baterista de Slipknot, murió este sábado a los 22 años, según reveló el músico en redes sociales."Con el corazón roto, y desde el dolor más profundo, les tengo que informar que mi hija menor, Gabrielle, falleció el sábado 18 de mayo de 2019. Tenía 22 años", escribió en su cuenta de Facebook.El percusionista de la conocida banda de heavy metal pidió respeto y privacidad para su familia, y anunció que pronto tendrá lugar el funeral.Además de Gabrielle, Shawn Crahan tuvo tres hijos con su esposa Chantel: Simon, Alexandria y Gage. Según escribieron en sus perfiles de Instagram, los hermanos de la joven se sienten desconsolados por la pérdida."Hoy es el día más difícil de mi vida. Estoy confundido, enfadado. Estoy triste, estoy realmente triste", escribió en su perfil Simon, músico de profesión, al igual que su padre."Gabri, te echo de menos, te extraño como nadie, éramos mejores amigos, teníamos un vínculo único y ahora no estás. Te amo Gabri y sé que lo sabrás por siempre", añadió.A Simon se unió en redes sociales su hermana Alexandria, quien confesó sentirse sobrepasada y abrumada, publicó Infobae "Con 22 años eres demasiado joven para morir. Estoy en shock y no tengo idea de cómo procesar la ola de emociones que siento. Los apoyos que tengo en estos momentos son mi familia, mis amigos y mis gatos. Por favor, envíen buena energía para mis padres y hermanos", pidió.Tres días antes de morir, la hija del baterista compartió en Instagram una foto de su moneda de sobriedad: se la habían dado en su grupo de alcohólicos anónimos para celebrar que llevaba cinco meses sobria.Esta última publicación detonó muchos comentarios que especulaban sobre el motivo de su muerte, causas que la familia ha preferido mantener en la intimidad.Mientras algunos usuarios preguntaban a sus hermanos si Gabrielle había muerto por sobredosis, otros afirmaban que a los 22 años es extraño morir por causas naturales. Esto hizo estallar a Alexandria, que contestó a los insensibles comentarios."Murió ayer. Dejen de especular. Dejen las suposiciones. Si vas a ser negativo mejor deja en paz a mi familia".Slipknot había actuado en la noche del viernes en el programa de Jimmy Kimmel Live! para presentar su último single "Unsainted". El cantante de la banda ganadora de un Grammy, Corey Taylor, expresó en Twitter su tristeza por la noticia, y dio sus condolencias a la familia."Mi corazón está roto por el dolor de mi hermano. Por favor, mantengan en sus pensamientos a la familia Crahan. La echaremos de menos", escribió.El grupo de música se formó en el año 1993 y desde entonces ha lanzado varios éxitos como Duality en 2004, Snuff en 2009 o The Devil in I, en 2014.