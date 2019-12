Muere la Lolita de Kubrick

Ciudad de México.- La actriz estadunidense Sue Lyon, conocida por interpretar el personaje de Lolita en la película del mismo nombre del director Stanley Kubrick, una adaptación de la novela de Vladimir Nabokov, falleció a los 73 años, anunció The New York Times.



Según el periódico, que cita a una de sus amigas cercanas, Lyon murió el jueves por la noche en Los Ángeles.



Nacida en julio de 1946, fue elegida a los 14 años para actuar en la película de Kubrick estrenada en 1962. La actriz ganó un Globo de Oro por esa interpretación.



Para evitar un escándalo, el director quería que su actriz fuera mayor que el personaje del libro.



Para escapar de la censura, Kubrick había mitigado voluntariamente los aspectos más provocativos de la novela, que narra una relación pedófila entre una adolescente y un hombre adulto que se convierte en su padrastro.



Como detalla The New York Times, Nabokov había calificado a Sue Lyon como la “ninfa perfecta” para interpretar a Lolita, antes de declarar más tarde que le hubiera gustado ver a la actriz francesa Catherine Demongeot en ese papel.



Después de Lolita, Sue Lyon actuó en unas 20 películas antes de terminar su carrera en 1980.