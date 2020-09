Muere la madre de Sylvester Stallone a los 98 años

Escuchar Nota

"Estoy segura de que mis hijos se avergüenzan de mí. Creen que debería estar en casa ocupándome de mis asuntos. Pero si me hubiese quedado en casa ellos también estarían ahora en sus casas, y no haciendo películas", dijo Jackie Stallone en 1988.

"Me vuelvo más popular a medida que envejezco. Porque Hollywood le teme a envejecer y yo sí creo que la vejez es tendencia. A todas les gustaría llegar a ser como yo, envejecer como yo. No en un andador, no en un asilo de ancianos", dijo Jackie en 2013 a 'Daily Mail'. "Tengo demasiadas cirugías encima. Parece que tuviese la boca llena de nueces. Parezco una ardilla", añadió hace años, sin revelar cuántas veces había pasado por quirófano.

, madre de Sylvester Stallone,. Jackie fue astróloga, bailarina, promotora de lucha libre femenina y creadora de la rumpología, una disciplina que lee el futuro en los pliegues de las nalgas.Además de a su hijo mayor Sylvester Stallone,, ambos de su matrimonio con Frank Stallone. Pero Jackie también fue madre de la fallecida actriz Toni D'Alto, a quien tuvo con Anthony Filiti.y a los 12 años ya tenía un cuerpo musculoso que entrenaba junto a su padre, un abogado que entrenaba con Charles Atlas, considerado uno de los padres del culturismo.En 1945, al que obligó a entrenar desde pequeño como sus padres habían hecho con ella. "Su madre, que hace pinitos en la astrología, predijo que su hijo tendría su primer gran éxito como escritor (el guion de Rocky fue suyo)", dijo un periodista en The New York Times en 1976.JackieDecidió abrir su propio gimnasio, bautizado como Barbella's, y enseñar que las mujeres no sólo buscan la elegancia. "Yo siempre estaba con guantes de boxeo, mientras otras chicas se preocupaban por verse guapas. Para mí, ese era el estilo de vida que resultaba natural", comentó en una entrevista a Sports Climax, en la que también habló sobre una de sus mayores pasiones: la lucha libre.En la década de los 80,: Gorgeous Ladies of Wrestling -en el que se basa la famosa serie de Netflix-, donde figuró con el personaje de Mama Stallone, una entrenadora que rapeaba para animar a sus compañeras. "Sylvester odiaba que estuviese en G.L.O.W. porque no era el tipo de cosas que debía hacer una mujer que es madre. No era el tipo de cosas que debía hacer una mujer en esa época", explicó en 2010.Antes, en 2005,. Muy recordado es el encuentro con su ex nuera Brigitte Nielsen, quien estuvo casada con Sylvester desde 1985 hasta 1987. Su personaje fue parodiado durante años, incluso en 'Saturday Night Live'.