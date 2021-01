Muere Larry King

Escuchar Nota

El periodistaha fallecido este sábado a los 87 años después de llevar varias semanas luchando contra el coronavirus. El mítico presentador ya conmocionó al panorama mediático norteamericano después de trascender la noticia de su ingreso en un hospital de Los Ángeles afectado por la, contra la cual no ha podido seguir luchando al tener otras patologías como la diabetes de tipo 2, varios ataques cardíacos y un cáncer de pulmón.Larry King es uno de los periodistas más ilustres de la historia en, conocido entre otras cosas por haber presentado durante 25 años el programa 'Larry King Live'. Entre sus célebres invitados, han pasado desde presidentes estadounidenses hasta el líder palestino Yasser Arafat o incluso el actual líder ruso,Hace más de una década que este presentador dejó la CNN, la cual siempre fue considerada como su casa, aunque no dejó de hacer entrevistas, puesto que las llegó a transmitir online bajo suscripción en 'Larry King Now', publicado en Ora TV."Con profunda tristeza, Ora Media anuncia la muerte de nuestro co-fundador y amigo, quien ha fallecido esta mañana a los 87 años en el Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles", comenzó el triste comunicado publicado hace apenas unas horas desde la cuenta oficial del presentador. "Durante 63 años en programas de radio, televisión y medios digitales, los miles de entrevistados de Larry son un testamento de su talento único e imperecedero como entrevistador", añadieron.Sus programas son historia no solo del entretenimiento y el periodismo estadounidense sino también del mundial, puesto que "son una referencia constante del resto de medios de comunicación y son parte del archivo histórico de finales del siglo XX y principios del XXI", tal y como correctamente apuntan en este sentido comunicado que rápidamente ha tenido difusión en redes sociales debido a sus millones de seguidores en todo el mundo.El panorama mediático norteamericano llora la muerte de uno de sus más ilustres periodistas y presentadores, cuyo éxito consolidó una imagen de lo más icónica gracias a sus gafas de pasta y a sus tirantes, que nunca le abandonaron. Su 2020 también fue de lo más trágico y triste, puesto que en apenas tres semanas vio cómo la vida se llevaba a dos de sus hijos: Andy, de 65 años y víctima de un infarto, y Chaia, de 51, víctima de un cáncer de pulmón.