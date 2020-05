Muere Little Richard, pionero del rock’n'roll, a los 87 años

Escuchar Nota













, según publica la revista «Rolling Stone». Tenía 87 años y las informaciones no aclaran la causa de la muerte. Little Richard será recordado por su original estilo de actuación, que fue inspirador para nuevas generaciones de músicos en todo el mundo.Nacido en Macon, Geaorgia, el 5 de diciembre de 1932, se retiró no hace mucho, en 2013, al cumplir 80 años. Era el segundo de los doce hermanos nacidos en el seno de una familia de la que fue expulsado en la adolescencia, aunque sería adoptado por una familia blanca. Entre sus más famosos éxitos destacanEn una entrevista con la edición estadounidense de «Rolling Stone», admitió en 2013 que se sentía acabado, poco después de actuar en el Howard Theatre de Washington, donde pronunció la siguiente frase para pasmo de la concurrencia: «Jesús, ayúdame. Casi ni puedo respirar, es horrible»., comentó que su importancia para la historia reside en que el rock & roll comenzó cuando él publicó el clásico «Tutti Frutti».Little Richard dio forma, junto a artistas como. Fueron ellos los que allanaron el camino a mitos como Elvis Presley, los Beatles o los Rolling Stones; todos ellos versionaron algunas de sus canciones.