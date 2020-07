Muere médico que atendió Covid en NL

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La comunidad médica de Nuevo León y de Coahuila están consternadas por el fallecimiento del doctor Humberto Noé Ramos Orozco, quien tras luchar contra el Covid-19, debido a las complicaciones de la enfermedad y a su padecimiento de asma, murió este miércoles en la clínica La Concepción de Saltillo.



Hace dos semanas, Humberto Noé comenzó con los síntomas del coronavirus, y al paso de los días su salud se fue complicando, y a pesar de ser médico de urgencias en la Clínica 31 del IMSS en Nuevo León, no pudo ser internado en ese estado debido a la saturación de hospitales.



El fin de semana su familia lo trasladó a Saltillo con la esperanza de encontrar un hospital para ingresarlo, incluso buscaron en el Hospital Oncológico, habilitado especialmente para pacientes Covid, pero no contaban con camas disponibles.



“No había camas en los hospitales, se estuvo atendiendo con un doctor particular, y lo tuvimos con oxígeno y con medicamento. El domingo se vino acá a Saltillo en busca de una cama y fue al Oncológico, no había camas, no había ni oxígeno”, manifestaron sus familiares.



Horas después les llamaron de la clínica La Conchita para informarles que había un lugar disponible, sin embargo, a su ingreso, su salud se agravó y sus pulmones no respondieron, y fue este miércoles que les notificaron de su fallecimiento.



“Nunca nos apoyaron en el IMSS con el plasma, fuimos a la Clínica 1 y no nos lo dieron porque querían que estuviera internado en el IMSS”, detalló el familiar.







Siempre al frente



A lo largo de su carrera, el doctor Noé siempre fue reconocido por la entrega hacia sus pacientes, y desde que comenzó la emergencia sanitaria formó parte de la línea de combate atendiendo casos de coronavirus; además, al provenir de una familia de médicos y enfermeras fue consciente de los riesgos de su profesión.







Recaudación de fondos



A través de redes sociales, amigos y colegas se unieron para iniciar una campaña de recaudación de fondos y con esto apoyar en la cuenta hospitalaria, pues, por cada día en el área de terapia intensiva, los gastos ascendieron a 150 mil pesos.



Incluso, algunos médicos cercanos al doctor Humberto Noé alzaron la voz para denunciar la falta de apoyo y de equipo médico que sigue en la mayoría de los hospitales.



“Es triste que un doctor del IMSS esté enfermo y no se le pueda brindar atención médica en el instituto; es indignante”.