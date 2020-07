Muere mexicano bajo custodia de Inmigración en Florida por Covid-19

Escuchar Nota

Florida.- Un inmigrante mexicano bajo custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) de Estados Unidos falleció a causa del coronavirus en un hospital de Florida, informó a EFE el Consulado General de México en Miami.



La consejera Rita Vargas, encargada de asuntos políticos y de prensa, indicó que el Consulado no puede dar detalles acerca de este deceso debido a que antes debe ser notificada la familia del fallecido.



No obstante, dijo que la persona en cuestión estaba recluida en un centro de detención para inmigrantes de la agencia migratoria y a causa del Covid-19 fue llevado a un hospital, donde falleció.



Sólo si la familia lo autoriza informarán del nombre y las circunstancias de la muerte, señaló Vargas.



Citando a ICE, el diario Miami Herald indica que el mexicano falleció en el Hospital del Condado de Palm Beach. Aunque no detalla en qué centro penitenciario estaba recluido, el más cercano es el Centro de Detención del Condado de Glades, que, según cifras oficiales, ha reportado 114 casos de coronavirus, de los cuales 49 siguen activos.



Según cifras de ICE, actualizadas el pasado viernes, dos inmigrantes murieron por coronavirus mientras estaban bajo su custodia.



El primero fue el salvadoreño Carlos Ernesto Escobar Mejía, de 57 años y quien se encontraba bajo custodia de la agencia federal en San Diego, y el segundo fue el guatemalteco Santiago Baten Oxlaj, de 34 años, que estaba recluido en el Centro de Detención de Stewart, en el sur de Georgia.



En total, el jueves pasado había 883 casos positivos bajo vigilancia o atención médica en centros de detención de ICE, aunque la cifra total de inmigrantes contagiados hasta la fecha en sus instalaciones ascendía a 3 mil 90.



Desde hace semanas, activistas y grupos de defensa de los derechos civiles han alertado del peligro que corren estos detenidos, que en su mayoría no ha cometido ningún crimen, y han pedido a ICE que los libere.



Ya sea por razones médicas u órdenes judiciales, la agencia federal ha ido reduciendo la ocupación de los centros de detención, que a inicios de mes estaba en 22 mil 579 reclusos, cuando la media diaria en el año fiscal de 2019 fue de 50 mil 165 inmigrantes.