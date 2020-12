Muere motociclista tras brutal choque en la colonia Omega de Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Tras varios días de agonía, uno de los motociclistas que se accidentó en la colonia Omega, luego de no respetar el señalamiento de alto, falleció en el Hospital General, al no resistir las severas lesiones causadas por el fuerte impacto.



Fue durante la tarde del pasado viernes, cuando Armando Gómez Peña de 22 años circulaba a toda velocidad sobre la avenida Octava, en compañía de un amigo, de nombre Jonathan Alejandro de 15 años.



Armando no se percató del señalamiento de alto ubicado en el cruce con calle Alfa, por donde circulaba con vía libre una jovencita a bordo de su vehículo, misma que fue impactada por el motociclista.



Tras el choque los motociclistas salieron proyectados varios metros, quedando severamente lesionados, por lo que fueron llevados a un hospital donde se les realizaron varios exámenes para conocer las lesiones.



Aunque los médicos hicieron todo lo humanamente posible, Armando perdió la batalla y fue declarado muerto durante la tarde del sábado, cuando su cuerpo no resistió las severas lesiones.







El personal del Hospital General no siguió los protocolos correspondientes, y entregó el cuerpo a los familiares expidiendo un certificado de defunción por causas desconocidas y sin dar parte del fallecimiento a la Fiscalía General del Estado.



Al no tener conocimiento del proceso que debía seguirse, la familia trasladó el cuerpo hasta una funeraria ubicada en la Zona centro, donde comenzaron a prepararlo para la velación, procedimiento que fue interrumpido por las autoridades quienes lo fijaron y trasladaron al SEMEFO.



Finalmente se determinó que el joven de tan solo 22 años falleció a causa de una tromboembolia pulmonar.