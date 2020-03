Muere motociclista tras chocar contra patrulla en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Un joven que chocó contra elementos Municipales en las inmediaciones de la zona centro, falleció durante la madrugada de este martes dentro del Hospital Universitario.



Fue minutos después de las 2:00 horas cuando Ricardo Uriel, de 19 años de edad, dejó de existir al no soportar más las lesiones que lo mantenían en agonía.



Dichas heridas fueron provocadas tras impactarse contra el costado de la unidad M-1479, luego de que esta omitiera una luz roja sobre el bulevar Francisco Coss, minutos después de las 22:00 horas.



Ricardo quien se desplazaba sobre la calzada Emilio Carranza con rumbo a su domicilio, no tuvo tiempo de reaccionar ante la repentina maniobra por parte de los uniformados.



Trascendió que la unidad que le quitó el derecho de paso al joven, se dirigía a atender una emergencia dentro de la colonia Diana Laura, razón por la cual decidió pasarse de largo la señal de alto.



Como resultado del fuerte encontronazo contra la patrulla, el operador del vehículo ligero salió proyectado por varios metros, antes de golpearse brutalmente contra el duro pavimento.



Rápidamente los uniformados solicitaron la presencia inmediata de los paramédicos de la Cruz Roja, quienes no tardaron en arribar al sitio, para brindarle atención pre hospitalaria al convaleciente hombre.



Debido a la gravedad de las lesiones, los socorristas realizaron el traslado de la víctima, a las instalaciones del Hospital Universitario, donde lamentablemente falleció horas más tarde.



A pesar de los esfuerzos realizados por el cuerpo médico de la institución, Ricardo falleció a consecuencia de un severo traumatismo cráneo encefálico, ya que presuntamente no portaba su casco.



Elementos municipales se presentaron en el nosocomio para entrevistarse con los familiares del joven, mismos que entraron en una severa crisis nerviosa al enterarse de lo ocurrido.



En tanto, el oficial señalado como responsable del percance, se mantiene en calidad de detenido hasta que concluyan las averiguaciones en torno al caso y se deslinden responsabilidades.