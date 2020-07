Muere mujer contagiada de coronavirus en camión de pasajeros

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Una mujer que presentaba síntomas de coronavirus murió a bordo de un autobús, mientras que los pasajeros se dieron cuenta cuando no se levantó de su asiento al llegar al Puesto de Revisión Militar de Querobabi, en Sonora.



La Cuarta Zona Militar informó que Leticia, de 28 años, había abordado el camión junto a su familia un día antes en Cuautla, Morelos, y se dirigía a su lugar de residencia en San Quintín, Baja California.



Cerca de la medianoche del domingo, al llegar al punto de revisión ubicado sobre la Carretera Internacional México 15, en la zona central del territorio sonorense, el personal de Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) solicitó a todos los pasajeros que descendieran de la unidad para realizar una inspección.



Fue entonces cuando la madre de Leticia intentó despertarla al ver que no reaccionaba ante la petición de los militares, pero ya no contaba con signos vitales.



Sus familiares comentaron a las autoridades que la mujer presentaba síntomas del virus covid-19, por lo que, de acuerdo a la información emitida por la Sedena, de inmediato notificaron a las autoridades competentes y será la Fiscalía General de Justicia del Estado quien determine legalmente las causas del fallecimiento.



En el último corte de la Secretaría de Salud de Sonora, registró 287 nuevos contagios y 21 muertes, alcanzando un total de 10 mil 619 casos y mil 55 defunciones durante la pandemia en el estado.



Con información de Milenio.