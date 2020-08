Muere mujer embarazada tras contagiarse de Covid en baby shower sorpresa

Escuchar Nota

“Poco después ella [la amiga] se puso muy mal y se lo hizo saber a los demás que estaban allí. Desafortunadamente, mi hermana fue una de las infectadas”, lamentó.



Una mujer embarazadaen Brasil.Su nombre era Camila Graciano de 31 años, quienshower.Sin embargo,, aunque asintomática, por lo que tras convivir con ella fue contagiada, reveló The Mirror.Gracianode la fiesta.Fue admitida a una sala de maternidad para casos deel pasado miércoles, donde tuvieron que inducir el parto para salvar al bebé.Tenía ocho meses de embarazo y milagrosamente,: “Gracias a Dios, mi sobrina da buenos síntomas, respira sola en la incubadora y no necesita oxígeno”, dijo Daniel Helio Ambrosio.La familia y los médicose incluso mostraba signos de una mejora significativa. Pero “el viernes empezó a empeorar, el virus había mutado con mucha fuerza y no tenía ninguna posibilidad”, lamentó su hermano.Información por Telediario