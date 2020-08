Muere mujer inocente en tiroteo de evacuados por huracán Laura

Escuchar Nota

Estados Unidos.- El Departamento de Policía de Austin se encuentra investigando un tiroteo mortal que ocurrió en el centro de la ciudad.



La balacera se desató el jueves por la madrugada a las 12:31 a.m. cerca del Hotel Driskill, ubicado en la esquina de las calles Sixth y Brazos.



Oficiales informaron que al llegar a la escena encontraron una mujer baleada. La víctima fue trasladada al hospital donde fue declarada muerta más tarde.



Investigadores dijeron que aparentemente un tiroteo se desató entre dos grupos de personas que se encuentran en la ciudad luego de haber sido evacuadas de las áreas de Port Arthur y Beaumont por el huracán Laura.



Un video muestra el momento que ocurre el tiroteo, pero hasta el jueves por la noche la Policía no había logrado ningún arresto.







Solamente se informó que el sospechoso es un hombre.



Antes del tiroteo la Policía recibió varias llamadas de un disturbio en la calle involucrando decenas de personas.



Los grupos de evacuados se vieron involucrados en una discusión antes de que varias personas sacaran pistolas y comenzaran a disparar. Una de las balas impactó a la víctima.



Según la Policía, la mujer fallecida era una indigente que no estaba involucrada en la confrontación.





Con información de La Opinión