Muere mujer tras ser arañada y luego lamida por su gata mientras dormía

"Estuve en shock por un buen par de semanas. He tratado de no odiar a la gata (...) pero luego estaba sentada con ella, tratando de ser amable, y se lanzó contra mí sin ninguna razón", recordó la hija de la fallecida.

Una mujer de 80 añosla herida, publica RT La mujer, en Melbourne, pero los médicos no lograron salvarle la vida.En declaraciones,, "y fue la saliva que ingresó al torrente sanguíneo la que causó el daño", al hacerla desarrollar meningitis bacteriana.La directora de enfermedades infecciosas en el hospital Austin Health, Lindsay Grayson, advirtió, en declaraciones al portal informativo News.com.au , que, y que aquellos con sistemas inmunes débiles deberían evitar a los animales por completo.como la pasteurella, que puede causar meningitis, y la bartonella, que provoca la llamada "enfermedad por arañazo de gato", señaló la médica, agregando que se trata de "un gran problema" que está "surgiendo cada vez más como una causa no reconocida de infección de la válvula cardíaca, lo que obviamente es mortal si no se trata".