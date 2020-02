Muere niña en Egipto tras ser sometida a una mutilación genital

Escuchar Nota

Qué pasó

¿Es ilegal la MGF en Egipto?

La policía arrestó a cuatro personas después de que una niña de 12 años murió cuando un médico le realizó un procedimiento defue llevada por sus padres, tío y tía a una clínica privada en Manflout, ubicada en la gobernación delpara un procedimiento deque resultó en su muerte.Los padres, la tía y el médico de la niña de 12 años que llevaron a cabo el procedimiento fueron detenidos en espera de una investigación. No está claro si el tío de Nada también será detenido.Una investigación forense reveló que el procedimiento deque no estaba calificado como cirujano, informó Youm7 Durante el interrogatorio, el médico, identificado solo como "Ali A.A", admitió que no participaron enfermeras, anestesiólogos u otro personal de la clínica y queEl médico dijo que la familia de Nada había solicitado una operación de "cirugía plástica" en los órganos genitales femeninos de Nada. El médico agregó que durante la operación, Nada comenzó a sangrar profusamente y que no pudo detener el sangrado.de que le habían pedido que realizara una operación de "cirugía plástica" a un niño de 12 años como mentiras.Durante el interrogatorio de los fiscales, los padres y la tía de Nada admitieron haber llevado a Nada a la clínica para someterse a un, y los grupos de derechos de las mujeres pidieron una acción rápida contra todos los responsables.La MGF sigue siendo una práctica generalizada en Egipto, a pesar de estar prohibida y criminalizada en 2008.Según la Encuesta sobre problemas de salud de Egipto (EHIS) de 2015, alrededor de 9 de cada 10 mujeres de 15 a 49 años se han sometido al procedimiento.Sin embargo, el gobierno egipcio ha tomado medidas significativas para frenar la mutilación genital femenina, llevando a cabo campañas educativas en las provincias de Egipto. Un estudio realizado después del EHIS por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y las autoridades egipcias y publicado en 2016 reveló que la mutilación genital femenina realizada en niñas entre 15 y 17 años cayó del 74 por ciento en 2008 al 61 por ciento en 2014.