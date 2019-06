Muere niño de 3 años en ataque en Sonora

Un niño de tres años de edad y su padre murieron en un ataque a balazos en Cajeme, Sonora.De acuerdo con reportes locales, en el hecho también resultaron baleadas dos menores de edad.La agresión ocurrió en la Calle Valman, entre Santander y Salvatierra, en la Colonia Las Misiones.La muerte del menor provocó indignación en redes sociales y críticas al Alcalde Sergio Mariscal."De todos mis votos solo me arrepiento de darle la presidencia a Mariscal, creo que van entre 65 o 67 ejecutados este mes y hoy un pequeño niño de 3 años, y el señor inaugurando restauran, no queriendo ser participe de un cambio por no quedar mal con sus amigos priistas #Cajeme", posteó @Lixxi_nn."Que pena, QEPD!! Qué está pasando en mí Sonora querida y en todo el País??", expresó @Luis74784613."En oración por todos aquellos niños que son víctimas de la delincuencia y ahora son uns ángeles en el cielo. Cajeme hoy en noticia mundial con la muerte de un niño de 3 años que fue alcanzado por las balas", tuiteó @luisferna07.