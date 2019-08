Muere niño presuntamente de dengue hemorrágico en Veracruz

Un menor, con edad de dos años y seis meses, falleció a consecuencia de, en el, ubicado en Martínez de la Torre, y aunque los médicos trataron de salvarle la vida, ya nada pudieron hacer.Según publica, el alcalde de San Rafael,, informó que se enteró de la muerte del niño, quien era originario del municipio, porque acudió al hospital en Martínez de la Torre a visitar un hombre convaleciente por heridas de arma blanca y a dos mujeres que habían dado a luz, y en el área de consulta externa vio a otra sanrafaelense que lloraba.“La vi inconsolable, llorando y llorando, y le pregunté a las personas que había ido a visitar y me dicen que la mujer había llevado a supero que había fallecido dos horas atrás, estamos hablando que estuve en el hospital civil a las dos de la tarde” dijo el alcalde.Daniel Lagunes acudió a hablar con la madre del niño, y esta le narró que desde el miércoles o jueves de la semana pasada el menor presentaba temperatura alta y síntomas de dengue no grave, antes llamado dengue clásico, pero en vez de llevar al enfermo a un centro de salud, consultaron a un médico vía telefónica que recetó paracetamol.Pero en la madrugada de este lunes, el niño presentó temperaturas de 40 grados, y la madre pidió el apoyo de la Cruz Roja, para que lo trasladaran al hospital de Martínez de la Torre.“Llegan al hospital a las cinco de la mañana, los médicos lo atienden, tratan de salvarle la vida, pero falleció; presentó entre otras cosas, vómito café que es síntoma del sangrado del llamado dengue grave y antes llamado dengue hemorrágico. Fue un caso que no fue atendido a tiempo y los médicos hicieron todo lo posible una vez que lo presentaron al hospital” señaló.Finalmente Lagunes Marín refirió que no cuentan con diagnóstico avalado por la Secretaría de Salud y Dirección de Servicios de Veracruz (Sesver), sin embargo lo que platicó con los médicos, y los familiares, el niño de dos años y medio, murió de dengue grave, y éste sería el primer caso que se presenta en San Rafael durante el año 2019.