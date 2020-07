Muere pequeñito tras sufrir accidente mientras jugaba con sus amigos

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Luego de sufrir un accidente mientras jugaba con varios de sus amigos y permanecer casi una semana en estado delicado de salud, un niño de cinco años perdió la vida durante la madrugada de este viernes, en un hospital privado de la ciudad.



Cerca de las 2:00 horas, personal médico del nosocomio ubicado en el bulevar Venustiano Carranza declaró sin vida al pequeño Kevin Gerardo, quien había ingresado con un traumatismo de cráneo y a pesar de los esfuerzos de los galenos, no presentó mejora alguna.



El accidente que provocó el deceso del menor ocurrió la noche del pasado 11 de julio, en la calle Ruiz Mora de la colonia Rincón de Guadalupe, donde éste se encontraba jugando con algunos de sus vecinos.



Presuntamente, los menores colocaron una cuerda sobre la vía, la cual levantaban cada vez que pasaba un vehículo, sin embargo al momento en que una Toyota Hillux transitó por el sitio y la jaló, Kevin no la soltó a tiempo.



Lo anterior provocó que el infante cayera y se golpeara la cabeza contra la carpeta asfáltica, quedando inconsciente, por lo que el conductor de la camioneta, identificado como Daniel Juárez Segovia se detuvo y reportó la situación al 911.



El infante fue llevado de urgencia hasta el Hospital Universitario, mientras que el hombre fue detenido por elementos de Tránsito Municipal y consignado al Ministerio Público.



Testigos que presenciaron lo ocurrido declararon que en ningún momento el vehículo impactó al menor, por lo que al presuntamente no tener responsabilidad alguna y que su aseguradora brindara un pase médico para que el lesionado fuera transferido a un hospital privado y así recibiera atención especializada, el hombre recuperó su libertad.



Sin embargo, con el paso de los días el estado de salud del pequeño no mejoró, falleciendo durante los primeros minutos de este viernes.



Personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del deceso y ordenó el traslado del cuerpo al SEMEFO, para la realización de la necropsia de ley.