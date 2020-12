Muere Pierre Cardin, famoso diseñador de moda francés

Escuchar Nota

Le Secrétaire perpétuel, Laurent Petitgirard, et les membres de l’Académie des beaux-arts ont la très grande tristesse d’annoncer la disparition de leur confrère Pierre Cardin. Il avait été élu le 12 février 1992 au fauteuil de Pierre Dux (section des membres libres). pic.twitter.com/sA1mABvZB5 — Académie beaux-arts (@AcadBeauxarts) December 29, 2020

El diseñador Pierre Cardin,nacido en Italia pero instalado en París desde 1945, falleció este martes a los 98 años de edad, según anunció su familia a los medios franceses.El estilista, a las afueras de la capital francesa.Cardin, hombre de negocios que creó un emporio con su nombre,en la renovación de la alta costura francesa en el periodo de posguerra y encadenó a lo largo de su trayectoria las creaciones futuristas.Nacido en 1922 en la pequeña localidad de Sant'Andrea di Barbarana, cerca de Venecia, en el seno de una familia de agricultores quecomenzó en la moda a los 14 años, en la localidad francesa de Saint-Étienne, como asistente de un sastre.En 1944,, en París, donde dibujó el vestuario y las máscaras de la película de Jean Cocteau "La bella y la bestia".En la capitalcomo Schiaparelli, amiga por excelencia de los surrealistas, y Christian Dior, que acababa de abrir su tienda por aquel tiempo.Junto a Dior, Cardiny que dio forma al famoso "New Look", ajustado en la cintura y voluminoso en las faldas.En 1950, tras esa experiencia,y que fue crucial en la revolución que vivió la industria en la segunda mitad del siglo XX, cuando la ropa a medida dio lugar a las producciones en cadena, el llamado prêt-à-porter, mucho más accesible que la alta costura.en un estilo que aunque muchos tachan ahora de pasado, representaba para el diseñador y sus seguidores creaciones atemporales.Él mismo. "Tengo un estilo reconocible, esa es mi firma. No se puede decir lo mismo de otros" diseñadores, decía.