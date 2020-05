Muere policía en California durante protestas por el asesinato de George Floyd

Escuchar Nota

Estados Unidos.- Dos oficiales del Servicio Federal de Protección sufrieron heridas de bala en la ciudad de Oakland, California, y uno de ellos perdió la vida, en medio de protestas por la muerte del afrodescendiente George Floyd en la ciudad de Minneapolis.



Fuentes del Departamento de Policía de Oakland informaron este sábado ante la cadena CNN que los oficiales del Servicio, que depende del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, fueron heridos en medio de las protestas del viernes por la noche en Oakland.



Dos oficiales de los Servicios de Protección Federal que vigilaban el Edificio Federal de Oakland Down Town sufrieron heridas de bala. Desafortunadamente, uno sucumbió a su lesión”, dijo el departamento de policía.



En esta ciudad, la autoridad local reportó vandalismo, robo de negocios, incendios provocados y agresiones a elementos de seguridad, realizados por unos siete mil 500 manifestantes. Hasta el momento no se han detallado el número de arrestos realizados.



Tumultos similares fueron reportados en las ciudades de Lincoln, Phoenix, Houston, de los estados de Nebraska, Arizona y Texas, respectivamente.



El Departamento de Policía de Lincoln afirmó en su cuenta de Twitter que las movilizaciones continuaron la madrugada de este sábado.



La dependencia de Houston, detalló que tras las protestas del viernes se han detenido a 200 personas que serán acusados de obstruir las vialidades. Cuatro de sus agentes y ocho vehículos policiales resultaron dañados.



Las protestas han estallado en al menos 30 ciudades de Estados Unidos, todo ello incentivado por la muerte del afroamericano George Floyd a manos del ex oficial de policía de Minneapolis, Minnesota, Derek Chauvin, acusado la víspera por asesinato en tercer grado y homicidio culposo.





Con información de Notimex